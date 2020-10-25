Роковой джип Ефремова оказался на фото его коллеги

Известный российский сатирик Ефим Шифрин решил поддержать своего коллегу и друга Михаила Ефремова, которому Московский городской суд сократил срок отбывания наказания за совершение смертельного ДТП до 8,5 лет, опубликовав в своем Instagram архивное фото с ним.

Примечательно, что в кадр попал и злополучный внедорожник Ефремова, который привел к гибели курьера Сергея Захарова.

«С пыльной полки», — подписан снимок.

Напомним, сам Михаил Ефремов настаивает на том, чтобы отбывать положенный срок наказания в родной Чувашии, в колонии в Чебоксарах.

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