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Шоу-бизнес

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

18:58 25 октября 2020
Лариса Гузеева

Популярную в России телепередачу «Давай поженимся» высмеяли за излишний креатив. Так, недавно ведущая шоу Лариса Гузеева предложила гостям прийти в студию с животными или игрушками. А в последнем эфире одна из пар продемонстрировала весьма неоднозначный танец.

Реакция ведущей была крайне непосредственной.

Видео в сети показал известный шоумен Гарик Харламов.

«А вы что думаете?», — поинтересовался он у своих подписчиков в Instagram.

Напомним, в 2020 году Харламов расстался с Кристиной Асмус.

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