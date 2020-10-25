Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Популярную в России телепередачу «Давай поженимся» высмеяли за излишний креатив. Так, недавно ведущая шоу Лариса Гузеева предложила гостям прийти в студию с животными или игрушками. А в последнем эфире одна из пар продемонстрировала весьма неоднозначный танец.

Реакция ведущей была крайне непосредственной.

Видео в сети показал известный шоумен Гарик Харламов.

«А вы что думаете?», — поинтересовался он у своих подписчиков в Instagram.

Напомним, в 2020 году Харламов расстался с Кристиной Асмус.

470

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter