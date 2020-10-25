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Шоу-бизнес

Ефремов поделился надеждой относительно приговора

19:43 25 октября 2020
Актер с адвокатом в суде

Актер Михаил Ефремов, который готовится к этапированию в колонию, выразил удовлетворение работой своих новых защитников. Об этом СМИ сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, навестивший артиста в СИЗО.

Он считает, что на исход дела повлиял его общественный резонанс, однако надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции.

Тем временем Ефремов находится в прежней камере с теми же соседями, а все необходимое покупает в тюремном интернет-магазине (из-за карантина передачи в СИЗО принимать перестали).

Напомним, что первоначально интересы Ефремова в суде представлял адвокат Эльман Пашаев, однако актер обвинил его в том, что его «подставили на 8 лет колонии».

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