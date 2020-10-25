В поисках новой "прекрасной няни"? Сергей Жигунов развелся с женой

Бросивший в прошлом году жену ради женщины, очень похожей на актрису, сыгравшую роль «прекрасной няни» Анастасию Заворотнюк, «гардемарин» Сергей Жегунов публично объявил о разводе с супругой Верой Новиковой.

В частности, в своем Instagram артист опубликовал свидетельство о расторжении брака.

«Пусть пока полежит здесь», — лаконично подписал он фотографию документа.

Как известно, Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007-м они развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. После скандального расставания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» актер все же вернулся к Вере Новиковой и даже снова на ней женился в 2009 году.

Со своей нынешней избранницей — Викторией Ворожбит — он познакомился в 2018 году во время подготовки кинофестиваля на Сахалине. Уже через год молодая журналистка стала директором мероприятия, а в начале года текущего их стали часто замечать вместе.

В частности, весенний карантин Виктория и Сергей, судя по снимкам из одних и тех же локаций, проводили вместе в загородном доме.

К слову, поклонники Жигунова не раз отмечали, что новая пассия артиста очень похожа на его бывшую любовь Анастасию Заворотнюк. Некоторые даже предположили, что Виктория специально копирует внешность звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сама Виктория Ворожбит негативно относится к сравнению ее с Анастасией Заворотнюк.

Фото:kp.ru

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