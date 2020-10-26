Свободна и разведена: вдова шансонье Михаила Круга бросила третьего мужа
Жена шансонье Михаила Круга, которая знала его предполагаемого убийцу, заявила, что рассталась со своим третьим мужем.
Об этом она рассказала в программе Андрея Малахова на одном из телеканалов, пишут «Вести.ру».
«Я сейчас официально свободна. У нас к этому давно шло. Теперь каждый живет своей жизнью. Мне сейчас прекрасно», — сказала исполнительница шансона.
Спустя четыре года после гибели Михаила Круга она вышла замуж за Сергея Белоусова, а в 2013 году подарила ему сына. Но отношения пары со временем разладились.
Певица не стала скрывать, что причиной развода стало предательство.
«Был серьезный разрыв, я простила, я попыталась с этим жить, но я не могу. Человек предал, я не могу», — сказала она.
При этом Ирина не раскрыла тайну, свободно ли ее сердце сейчас. «Это секрет», — сказала она Андрею Малахову. В то же время зрители отметили, что по счастливому лицу женщины можно было прочитать ответ на вопрос телеведущего.
Певица уверяет, что осталась в дружеских отношениях с бывшим мужем, ведь у них растет семилетний сын Андрей. Помимо сына от Белоусова, у артистки есть 18-летний наследник от Михаила Круга Александр. Парень учится в театральном училище.
Сергей Белоусов стал третьим мужем Ирины. До этого у певицы был короткий ранний брак, а затем союз с Михаилом Кругом.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по словам убийц известного шансонье Михаила Круга, он случайно стал жертвой киллеров. Первоначально они планировали инсценировать «ограбление» его дома, с тем, чтобы впоследствии вернуть «награбленное».
Фото: kp.ru70
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