"Просто красотка": модель популярного бренда снялась в прозрачном белье

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто решила не отставать от принцесс и дочерей голливудских звезд и снялась в нижнем белье, практически ничего не скрывая от поклонников.

Свои снимки она опубликовала в своем Instagram, пишет «Лента.ру».

Для «премьерного показа» 25-летняя знаменитость снялась в комплекте голубого цвета с принтом в виде вишни. Белье выполнено из прозрачной ткани, которая просвечивает ее обнаженное тело. На ней также — белые кроссовки бренда Nike и белые высокие носки той же марки. Волосы манекенщицы заплетены в две косы.

Автором съемки выступила фотохудожнциа Синди Кимберли. Публикация Танто набрала более миллиона лайков.

В комментариях под постом подписчики восхитились ее внешностью. «Я без ума от тебя», «Идеальный человек», «О господи, ты шикарна», «Вау», «Ты словно ангел», «Какая же ты красивая, Матильда», «Просто красотка», — писали фанаты.

Издание напоминает, что в начале октября Матильда Танто попозировала полностью обнаженной у открытого окна и пожаловалась на Париж. Ее запечатлели спиной к фотографу полностью обнаженной напротив открытого панорамного окна. «Париж больше не такой горячий», — пожаловалась Танто в описании под снимком.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Мадонна шокировала поклонников фото в прозрачном лифчике.

Фото:instagram.com/mathildtantot

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