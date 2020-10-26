Ирина Шейк поделилась в Сети своими обнаженными фото

Похоже, в жизни Ирины Шейк начался новый «ню-период»: после пикантного снимка с огромной рыбой она решила снова порадовать публику обнаженными фото.

В сторис Instagram Ирина поделилась кадрами черно-белой фотосессии, в которой позировала совершенно обнаженной, пишет сайт канала РенТВ.

Повод для публикации фото был выбран самый благородный — поздравить с днем рождения известного фотографа Марио Сорренти, которому 24 октября исполнилось 49 лет.

Именно он и является автором снимков.

Сообщается, что фотографии были сделаны четыре года назад, когда Сорренти снял Шейк для итальянского издания журнала GQ. С тех пор Ирина практически не изменилась, хотя снялась в фотосессии еще до того, как стала мамой. Год спустя, в 31 год модель родила дочку Лею.

Возможно, причина поразительного внешнего вида Ирины — в том, что она вынуждена постоянно держать себя в форме, так как много работает, воспитывая самостоятельно дочь.

Вместо с дочерью и мамой она живет в центре Нью-Йорка.

В последнее время Шейк, по информации местных Сми, все чаще видят с одним и тем же мужчиной — нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Но окружение модели уверяет, что Ирина и Вито просто дружат по-соседски. В то же время за Шнабелем давно закрепилась репутация одного из главных голливудских ловеласов: он встречался с моделью Эль Макферсон, актрисой Деми Мур и супермоделью Хайди Клум.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года Ирина Шейк встретилась на вечеринке с Брэдли Купером, при этом ее наряд можно было только условно назвать «платьем».

Фото: cosmo.ru

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