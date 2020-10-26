Девушка Брэда Питта растрогала фанатов новыми фото

Новая девушка голливудского актера Брэда Питта, немецкая манекенщица Николь Потуральски, которая в сентября впервые за многие годы вышла на подиум, опубликовала в последние дни несколько фото, которые всерьез заставили поволноваться ее фанатов.

Соответствующие кадры она разместила в своих двух аккаунтах в социальной сети, пишет «Лента.ру».

На одном снимке 27-летняя модель запечатлела себя в зеркало, которое находится в спальне, в облегающем платье длины миди с разноцветным принтом. Наряд бренда With Jean оформлен широким вырезом под грудью.

Другое фото было также сделано возле кровати, но уже, вероятно, в отеле. На девушке накинуто полотенце или банный халат, что дало повод фанатам заподозрить, что модель отправилась к гости — и, возможно, за океан.

При этом поклонники обратили внимание, что на обоих последних фото у Николь грустное лицо и попытались выяснить причину ее печали. А не получив ответа, принялись сочувствовать ей.

При этом фолловеры «привычно» восхитились фигурой Потуральски.

«Платье смотрится отлично», «Ты как всегда сногсшибательна», «Преклоняюсь перед твоей фигурой, у меня нет слов, потому что ты самая красивая женщина», «Невероятное платье! Сидит на тебе потрясающе», — высказывались они в комментариях под снимками.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что возможно причиной не очень веселого настроения красавицы может быть нежелание Брэда Питта жениться на ней. Ведь, по словам инсайдера, актер трезво оценивает их отношения, поскольку 27-летняя модель живет в Германии и у нее очень сложная семейная ситуация, в которой Питт пытается разобраться. Да к тому же и проводить вместе время у модели с актером не очень-то и получается: когда в августе Питт привез Потуральски в свой замок на юге страны, разразился ужасный скандал.

Фото:@nico.potur

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