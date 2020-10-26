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Шоу-бизнес

Камерон Диас и ее муж купили роскошный дом за 14,7 миллиона долларов – фото особняка

8:14 26 октября 2020
Камерон Диас и Бендж Мэдден

Голливудская актриса Камерон Диас и ее муж-музыкант Бенджи Мэдден приобрели особняк в Беверли-Хиллз, заплатив за него, не торгуясь 14,7 миллиона долларов. Как сообщает издание Dirt, в роскошном доме, построенном в стиле сельской фермы, имеется семь спален и десять ванных комнат. Помимо большого особняка на обширной территории имения имеется также отдельный дом для гостей.

Новыми соседями пары будут актер Вин Дизель, музыкант Джон Мэйер, модель Кейт Аптон и ее муж-бейсболист Джастин Верландер.

48-летняя Камерон и 41-летний Бенджи решили, что пришло время расширить жилплощадь: их первенцу, дочери Рэддикс, уже исполнилось девять месяцев. Ранее семья проживала в другом районе Беверли-Хиллз.

Фото EVRealEstate.com и Twitter

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