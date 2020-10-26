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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель спела в эфире популярного телешоу и пошутила насчет потери веса

9:26 26 октября 2020
Адель

Британская певица Адель выступила в роли ведущей популярного американского комедийного телешоу Saturday Night Live. Как сообщает издание The Telegraph, похудевшая на 45 килограммов 32-летняя звезда пошутила насчет потери веса.

«Я знаю, что выгляжу совсем, совсем по-другому с тех пор, как вы видели меня в последний раз. Но это все из-за этих ограничений в связи с коронавирусом. Мне пришлось путешествовать налегке. И я могла взять с собой лишь половину себя. И выбрала эту половину», — сказала она.

Адель также спела во время одного из скетчей, приведя в восторг своих фанатов.

В последний раз певица появлялась на американском телевидении в 2017 году — на церемонии вручения премий «Грэмми». А в шоу Saturday Night Live она впервые приняла участие в 2008 году в качестве «музыкального гостя» — после чего стала необычайно популярной в США и во всем мире.


Адель в том же телешоу в 2008 году

Фото Instagram

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