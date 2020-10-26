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Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала нового бойфренда

11:19 26 октября 2020
София Евдокименко

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Едокименко, которая прошлым летом сообщила о разрыве с бойфрендом, похоже, не долго страдала в одиночестве. 19-летняя красотка заинтриговала сеть романтичным видео, на котором она счастливо улыбается в объятиях нового избранника. Парень, имя которого София не называет, обнимает ее и нежно целует.

Напомним, Соня встречалась французом Марком Дюменилом. Они вместе отдыхали на европейских курортах и делились совместными фото. Внучка певицы подтвердила, что они расстались, но причин называть не стала. Она лишь подчеркнула, что не намерена делать свою личную жизнь достоянием общественности.

Сейчас Соня учится в Нью-Йорке в престижной Новой школе дизайна. Она также занимается вокалом и моделингом.

Фото Instagram.com/iamsofiaeve

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