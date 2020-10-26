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Шоу-бизнес

Пэрис Хилтон вызвала слухи о своей помолвке, опубликовав загадочный пост в Instagram

12:14 26 октября 2020
Пэрис Хилтон и Картер Реум

Американская светская львица, модель, актриса, дизайнер и телезвезда Пэрис Хилтон вызвала слухи о своей помолвке, опубликовав загадочный пост в Instagram. На фото 39-летняя Хилтон позирует со своим бойфрендом-ровесником Картером Реумом на фоне декорации в виде розового сказочного замка. Подпись к посту гласила: «И жили они долго и счастливо». Оба облачены в элегантные наряды: Картер — в бархатный темно-синий смокинг с галстуком-бабочкой, Пэрис — в черное вечернее платье.

Подписчики Пэрис сочли, что она выходит (если уже не вышла) замуж и принялись ее поздравлять. «Желаю счастья на всю жизнь!», «Свадебные колокола… Я так рада, что вы поженились», «Когда свадьба?» — писали в комментариях. Кто-то сравнил Пэрис и Картера с Барби и Кеном, а кому-то они напомнили Золушку с принцем.

Официально Пэрис, которая в прошлом неоднократно была помолвлена в, но еще ни разу не выходила замуж, еще не делала никаких заявлений.

Ранее Пэрис призналась, что в лице Реума наконец-то нашла «своего единственного» — после многочисленных неудачных отношений с мужчинами. Хилтон утверждает, что подвергалась насилию со стороны бывших бойфрендов. «Меня душили, били, грубо хватали. Я мирилась с тем, с чем никто не должен мириться», — заявила она.

Пэрис и Картер знакомы уже около 15 лет. Однако романтические отношения между ними начались лишь в ноябре прошлого года. А карантин, по словам Хилтон, еще больше их сблизил, и теперь их чувства сильны, как никогда. Правнучка основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона собирается стать матерью разнополых двойняшек. С этой целью она заморозила свои яйцеклетки. И даже уже выбрала имя для дочери.

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