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Шоу-бизнес

Экс-жена Жигунова раскрыла причину его измены с Заворотнюк

12:26 26 октября 2020
Сергей Жигунов

Актер Сергей Жигунов, объявивший уже о втором разводе с Верой Новиковой (первый их брак распался в 2007 году из-за романа с Анастасией Заворотнюк), уходил из семьи из-за того, что его «не так любили».

Как сообщает «StarHit», об этом рассказала сама Вера Новикова. По ее словам, роман с героиней сериала «Моя прекрасная няня» был «раздут» средствами массовой информации — если бы не «подогрев» прессы, ситуация могла бы сложиться иначе.

Вера Новикова призналась, что об измене мужа она узнала как раз из СМИ — Сергей Жигунов медлил с серьезным разговором о своем новом увлечении.

«Когда ты все время видишь вокруг себя восхищение поклонников, то тебе кажется, что твоя семья недостаточно тобой восхищается… Мне Сережка постоянно говорил, мол, меня так все любят, а домой я прихожу и не чувствую такой любви. Мы к нему не относились как к персонажу, а как к мужу, папе… Было очень обидно», — говорит Новикова.

Ранее СМИ писали о романе Сергея Жигунова с Викторией Ворожбит, которая очень похожа на Анастасию Заворотнюк. Говорят, они познакомились два года назад во время подготовки кинофестиваля на Сахалине.

Фото Сергея Жигунова из соцсетей.

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