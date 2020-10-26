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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова Вера проплакала весь год

14:05 26 октября 2020
Дочь Ефремова Вера проплакала весь год

16-летняя дочь осужденного российского актера Михаила Ефремова Вера (ее матерью является актриса София Кругликова) тяжело переносит случившееся с семьей и практически все время плачет. Об этом она рассказала в одном из видео в TikTok и Instagram.

«Мой 2020-й: впервые покрасила волосы, отец отправился в тюрьму, наконец-то разлюбила после трех лет, поссорилась с тремя из восьми лучших друзей. В этом году не было ни одного дня, чтобы я не плакала», — цитирует подростка КП.

Сейчас она мечтает о новой татуировке на бедре — хочет набить слово «UP» и стрелочку вверх.

«Потому что я очень ленивая и немотивированная. Это будет означать, что мне нельзя опускать руки — только вперед», — объясняет Вера.

По ее словам, до случившегося с отцом она хотела переехать в Нью-Йорк и стать актрисой, однако теперь вынуждена думать о поступлении в отечественные ГИТИС или во ВГИК.

В дополнение к другим бедам именитой семьи 10-летний сын Михаила Ефремова заразился коронавирусом в школе.

Напомним, актер полностью обеспечивал и дочь от третьего брака эпатажную Анну-Марию.

Фото tatler.ru/

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