Актера из «Универа» побили на глазах у сына в Москве

Российского актера Владислава Манина, часто играющего роли охранников, «авторитетов», террористов и прочих «крутых» персонажей, избили прямо на глазах семьи возле магазина.

Как сообщает «Мэш», Манин вместе с женой и ребенком вышли из магазина и ждали такси, когда к «Детскому миру» подъехала компания, перегородившая дорогу таксисту.

Ресурс размещает видео, на котором виден момент нападения на актера и то, как он падает на землю. После избиения он попал в больницу в черепно-мозговой травмой и написал заявление в полицию.

«Ладно, моя голова крепкая. Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало», — говорит Манин, известный зрителям по фильмам «Универ. Новая общага», «Желтый глаз тигра», «Взрывная волна», «Вижу — знаю», «Пьяная фирма», «Не в деньгах счастье» и других.

Ранее в России прямо в прямом эфире избили модель Алену Ефимову. Она написала заявление на обидчика — стример-блогера Андреия Буриму (Mellstroy).

Изображение Tom und Nicki Löschner с сайта Pixabay.

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