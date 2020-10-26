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Шоу-бизнес

Любовь Успенская узнала о жутком убийстве ее матери в Украине

15:03 26 октября 2020
Любовь Успенская

Любовь Успенская выяснила, что ее мать Елену Чайку в 1954 году жестоко избили в Киеве и она скончалась. При этом до сих пор она считала, что женщина скончалась в киевском роддоме из-за халатности врачей. Якобы в тот день медперсонал праздновал вечер День Советской армии и Военно-морского флота, и поэтому к роженице за ночь никто так и не подошел.

О новых обстоятельствах гибели мамы Успенская узнала от бабушки. По ее словам, тот год выдался голодным, и чтобы выжить, Чайка отправилась искать заработки. Во время одной из поездок на поезде на нее напали.

«Мне сказали: она (мама. — Авт.) ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу», — сказала Успенская в YouTube-шоу певицы Валерии.

Теперь она намерена выяснить, где похоронена мама, так как официально ни на одном кладбище Киева нет Елены Чайки.

Отметим, что в настоящее время Успенская переживает не лучший период в общении с дочерью Татьяной Плаксиной, которая недавно сбежала из психбольницы в США.

Фото eva.ru/

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