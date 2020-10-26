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Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» избили в Москве

15:27 26 октября 2020
Тамба-Тамба Мондезир

Звезду телешоу «Дом-2» Тамба-Тамба Мондезира избил в Москве неизвестный мужчина. Об этом информирует Telegram-канал Двач/Ньюсач.

Сообщается, что вечером у Тамба-Тамба Мондезира возник словесный конфликт с мужчиной, которого он ранее не знал. Ссора переросла в драку — в результате участника шоу «Дом-2» избили в павильоне торгового центра.

Уроженец Республики Конго зафиксировал полученные побои — его ударили кулаком по лицу, при этом пострадавший получил ушиб нижней челюсти.

Тамба-Тамба Мондезир уже написал заявление в полицию. Правоохранители разыскивают его обидчика.

Карьеру в шоу «Дом-2» Мондезир начал в марте 2018 года. Он пришел в проект, чтобы наладить личную жизнь. При этом во время съемок также возникла драка с его участием.

Фото: Instagram mon_desir

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