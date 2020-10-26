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Шоу-бизнес

Татьяна Овсиенко написала завещание: кому певица решила оставить свое имущество

16:04 26 октября 2020
Овсиенко

Певица Татьяна Овсиенко, которая якобы в последнее время стала злоупотреблять алкоголем, составила документ, в котором определила наследников своего имущества.

На съемках шоу «Новые русские сенсации» певица рассказала, что все нажитое ею движимое и недвижимое имущество получат ее сын, внук и крестник, передает «7 дней».

Гражданский муж Овсиенко Александр Меркулов в список наследников не попал. Ходят слухи, что между ними нет доверия. Известно, что муж певицы в прошлом трижды судимый.

Свою последнюю волю исполнительница оформила юридически еще очень давно. Несмотря на то, что многие считают это плохой приметой, Овсиенко уверена: такой подход поможет избежать неразберихи в будущем.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, о том, что Овсиенко часто видят с синяками. Якобы Меркулов поднимает на нее руку. Также обсуждались финансовые проблемы артистки. Позже Овсиенко прокомментировала свое «безденежье», синяки и слухи о домашнем насилии.

Фото tatiana_ovsienko_/Instagram

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