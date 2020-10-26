28.26 / 28.45 33.23 / 33.62
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Люди, как серые мыши, все мое тело грызут": Тарзан посвятил стих Королевой

16:40 26 октября 2020
Тарзан

Сергей Глушко, ранее записавший песню-видеообращение, в котором он ответил на критику в свой адрес, в стихотворной форме пожаловался на жизнь, на людей, «плюющих слюной» и «грызущих его тело».

Новое стихотворение, которое Тарзан выложил в Instagram, он посвятил супруге — певице Наташе Королевой.

«Жил один парень — рубаха ,
жил, пел, плясал — не тужил,
не смел он обидеть и птаху,
всем улыбался, дружил.
Думаете, это сказка?
Нет, это было со мной,
но в разноцветные краски
кто-то вдруг плюнул слюной.
И все вокруг как поплыло ,
цвет получился дурной,
будто в лицо мне чернила
брызнули кто-то волной…
Крикнуть хочу — не услышат,
плакать хочу — не поймут,
люди, как серые мыши
все мое тело грызут …
Я был настолько раздавлен,
повержен,
думал, что ангелами
отвержен,
- где же вы так высоко
летите?!
- разве помочь вы мне
не хотите?!
Вслушиваюсь в небеса —
…тишина…
„Здесь я“, — вдруг тихо сказала ОНА…»

Ранее актриса Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Наташе Королевой, заявила, что опубликовала их с Тарзаном историю исключительно, чтобы защитить себя после того, как ее обвинили в краже драгоценностей.

Фото — скриншот.

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лариса Гузеева

Танец пары на "Давай поженимся" шокировал даже Гузееву

Возвращение Дикусара и шок Петрожицкой: самые яркие моменты девятого эфира «Танців з зірками»

Возвращение Дикусара и шок Петрожицкой: самые яркие моменты девятого эфира «Танців з зірками»

Геннадий Кернес

Сын Кернеса объяснил отсутствие мэра на публике

Светлана Лобода и Нателла Крапивина

Нателла Крапивина раскрыла правду о любовных отношениях с Лободой и тайне вокруг Линдеманна

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер