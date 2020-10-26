"Люди, как серые мыши, все мое тело грызут": Тарзан посвятил стих Королевой

Сергей Глушко, ранее записавший песню-видеообращение, в котором он ответил на критику в свой адрес, в стихотворной форме пожаловался на жизнь, на людей, «плюющих слюной» и «грызущих его тело».

Новое стихотворение, которое Тарзан выложил в Instagram, он посвятил супруге — певице Наташе Королевой.

«Жил один парень — рубаха ,

жил, пел, плясал — не тужил,

не смел он обидеть и птаху,

всем улыбался, дружил.

Думаете, это сказка?

Нет, это было со мной,

но в разноцветные краски

кто-то вдруг плюнул слюной.

И все вокруг как поплыло ,

цвет получился дурной,

будто в лицо мне чернила

брызнули кто-то волной…

Крикнуть хочу — не услышат,

плакать хочу — не поймут,

люди, как серые мыши

все мое тело грызут …

Я был настолько раздавлен,

повержен,

думал, что ангелами

отвержен,

- где же вы так высоко

летите?!

- разве помочь вы мне

не хотите?!

Вслушиваюсь в небеса —

…тишина…

„Здесь я“, — вдруг тихо сказала ОНА…»

Ранее актриса Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Наташе Королевой, заявила, что опубликовала их с Тарзаном историю исключительно, чтобы защитить себя после того, как ее обвинили в краже драгоценностей.

Фото — скриншот.

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