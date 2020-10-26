"Люди, как серые мыши, все мое тело грызут": Тарзан посвятил стих Королевой
Сергей Глушко, ранее записавший песню-видеообращение, в котором он ответил на критику в свой адрес, в стихотворной форме пожаловался на жизнь, на людей, «плюющих слюной» и «грызущих его тело».
Новое стихотворение, которое Тарзан выложил в Instagram, он посвятил супруге — певице Наташе Королевой.
«Жил один парень — рубаха ,
жил, пел, плясал — не тужил,
не смел он обидеть и птаху,
всем улыбался, дружил.
Думаете, это сказка?
Нет, это было со мной,
но в разноцветные краски
кто-то вдруг плюнул слюной.
И все вокруг как поплыло ,
цвет получился дурной,
будто в лицо мне чернила
брызнули кто-то волной…
Крикнуть хочу — не услышат,
плакать хочу — не поймут,
люди, как серые мыши
все мое тело грызут …
Я был настолько раздавлен,
повержен,
думал, что ангелами
отвержен,
- где же вы так высоко
летите?!
- разве помочь вы мне
не хотите?!
Вслушиваюсь в небеса —
…тишина…
„Здесь я“, — вдруг тихо сказала ОНА…»
Ранее актриса Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Наташе Королевой, заявила, что опубликовала их с Тарзаном историю исключительно, чтобы защитить себя после того, как ее обвинили в краже драгоценностей.
Фото — скриншот.95
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