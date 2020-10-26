Нателла Крапивина раскрыла правду о любовных отношениях с Лободой и тайне вокруг Линдеманна

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, ранее раскрывшая ее гонорары, дала откровенное интервью Ксении Собчак для ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Журналистка вынудила Нателлу прокомментировать слухи о любовных отношениях со Светланой. Ведь уже давно говорят о том, что их связывают не только рабочие и дружеские отношения. Подруги много времени проводят вместе, отдыхают вместе и делятся в сети неоднозначными постами о любви и провокационными снимками с поцелуями.

Нателла ответила, что они с Лободой действительно очень близкие люди, которых связывает не только работа — это и дружба и искренняя любовь, как к артисту, человеку. Но не больше. Слухи о романе Крапивина называет бредом.

А фото в социальных сетях, на которых женщины нежно целуются, Нателла называет баловством. Опровергать слухи о нетрадиционной любви они сознательно не спешили, создавая таинственный образ артистки. Она также отметила, что слухи о романе возникли как раз тогда, когда они со Светланой почти не общались в 2017—2019 годах.

«В этот период почему-то стали муссироваться эти слухи… Мы со Светой — две родственные души, хотя мы очень разные. У нас разные вкусы, разное отношения к семье, к детям. Но мы с ней, как два сиамских близнеца, которых просто разбросало, и потом они встретились. Потому что я за нее всегда переживаю, всегда боюсь, мне всегда тревожно», — сказала Нателла.

Нателла не скрывает, что они со Светланой дарят друг другу очень дорогие подарки. К примеру, на день рождения певицы она преподнесла эксклюзивный автомобиль «Форд Мустанг» стоимостью около 100 тысяч евро. А Светлана ей — золотые брендовые чесы лимитированной серии за 40 тысяч евро. Кроме того, Нателла дарит подруге дорогие украшения.

А вот на провокационные вопросы и Тилле Линдеманне Крапивина прямо так и не ответила. Она лишь заверила, что это не придуманная история, и она к ней не имеет никакого отношения.

«Это личная жизнь артиста и я ее не комментирую», — сказала Крапивина.

Фото Instagram.com/natellakrapivina

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