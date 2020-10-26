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Шоу-бизнес

Никаких концертов в Беларуси: Сергей Михалок присоединился к Народной Забастовке

17:32 26 октября 2020
Сергей Михалок

Белорусский музыкант Сергей Михалок, записавший ранее обращение к Тихановской, присоединился к Народной Забастовке. Лидер «Ляписа» опубликовал свою позицию в Instagram и заявил, что все его проекты отказываются от концертов в Беларуси. К такому шагу он призвал и других своих коллег. Михалок не признает легитимность Лукашенко и осуждает действия в отношении митингующих.

«Все наши коллективы — BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!», — пишет Михалок.

Фото Instagram.com/sergey.mikhalok

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