Объявилась новая любовница Тарзана

Пока Тарзан после скандала с изменой пытается неумело оправдываться и винить всех вокруг, выкладывая свои мысли в стихотворной форме, у него появилась еще одна проблема. Объявилась очередная любовница мужа Наташи Королевой. О связи со стриптизером заявила в студии программы «На самом деле» еще одна женщина — актриса и тренер по технике речи Ксения Чернова. 42-летняя женщина уверяет, что у них с Сергеем была связь, полтора года они поддерживали интимные отношения.

«Зачем мне доказательства? Я не собираюсь никому ничего доказывать и пиариться на этой истории! Я здесь, чтобы эта девушка перестала разрушать семью Сергея и Натальи», — передает слова Ксении «СтарХит».

По словам актрисы, с Тарзаном она познакомилась за кулисами, после его спектакля «Казанова». Сначала между ними завязалась беседа, Ксения предложила Сергею усовершенствовать свою речь. Он не отказался, а вскоре они стали любовниками. Как подтверждение, Чернова показала переписку.

«Интим был раз пять-семь в течение полутора лет. Мы не встречались, не созванивались. Это был такой технический момент — получилось и получилось», — призналась Ксения.

Она добавила, что пришла на ток шоу только для того, чтобы сказать Шульженко, чтобы она перестала разрушать семью Сергея и Натальи.

Шульженко возмутилась заявлением еще одной пассии Тарзана. Она обвинила артистку в пиаре.

Шульженко пожаловалась, что пришла на шоу, чтобы защитить себя от ложных обвинений в краже драгоценностей. Говорит, что все еще чувствует себя неважно после последней встречи с Тарзаном и падения.

Фото Instagram.com/tarzan___official, kseniache.ru

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