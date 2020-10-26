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Колония отменяется: в деле Ефремова появился новый поворот

23:54 26 октября 2020
Ефремов Михаил

Несмотря на то, что вопрос с колонией в Чувашии, куда должны были направить для отбывания наказания российского актера Михаила Ефремова, считался решенным, неожиданно для всех ему удалось остаться в СИЗО «Водник» в Москве.

Об этом сообщили адвокаты актера, которые навестили его в СИЗО, пишет КП.

«Михаил Олегович останется здесь до кассации. Сейчас мы подаем жалобу и будем ждать рассмотрения дела», — цитирует издание слова одного из адвокатов артиста.

В ответ на вопрос, как такое возможно, ведь его приговорили к сроку в колонии общего режима, а СИЗО — не колония, защитник парировал, что это, дескать, тоже исправительное учреждение.

Кроме того, на вопрос о том, что с момента вступления приговора в силу у Ефремова должны были появиться трудовые обязанности (раньше он только читал и смотрел телевизор), адвокат заявил, что «трудовые обязанности остаются на усмотрение руководства изолятора». К примеру, он и раньше «чем-то занимался» — «возможно, уборкой».

В статье отмечается, что Ефремов может остаться в «Воднике» хоть на весь назначенный срок, но для этого ему должны назначить работы в хозотряде — тогда это будет приравниваться к колонии общего режима.

Ситуацию может изменить кассационный суд, по решению которого Ефремова принудительно отправят в колонию, но этот вопрос «еще будет решаться».

Напомним, 22 октября Мосгорсуд приговорил актера к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП. Таким образом, добровольная выплата компенсации в 3 миллиона рублей родным погибшего, которую признали смягчающим обстоятельством, обеспечила Ефремову «скидку» всего в полгода. Изначально Пресненский суд отправил обвиняемого за решетку на 8 лет.

Ожидалось, что Ефремов отправится в исправительное учреждение в Чувашии, где много лет назад народ просвещал его прапрадед по материнской линии Иван Яковлев. И актер, оказывается, такой вариант действительно рассматривал. Но были и определенные сложности: Ефремов переживал, что не сможет добраться до колонии поездом, хотел лететь на самолете. Однако ФСИН таких услуг, конечно же, не оказывает…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в настоящее время Михаил Ефремов находится в прежней камере с теми же соседями, а все необходимое покупает в тюремном интернет-магазине (из-за карантина передачи в СИЗО принимать перестали).

Фото: kp.ru

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