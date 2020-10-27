Фигуристая "папина дочка" стала копией молодой Аллы Пугачевой

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, закрутившая роман со знаменитым фигуристом Ильёй Авербухом, который вдвое старше ее, удивила поклонников яркими кадрами в своем Instagram.

Дело в том, что на одном из снимков, где актриса позирует для чёрно-белого снимка в черном обтягивающем сплошном костюме, некоторые подписчики приняли ее за молодую Аллу Борисовну Пугачёву.

При этом отдельные пользователи прямо пишут, мол, с первого взгляда увидели на этой фотографии именно Аллу Борисовну, и только через пару мгновений поняли, что это — молодая актриса Лиза Арзамасова.

При этом девушку похвалили за правильный выбор костюма- он очень тонко подчёркивает достоинства ее грациозной фигуры с привлекательными изгибами.

Также фолловеры отмечают обаятельность «Галины Сергеевны» и ее умение подать себя перед камерой.

Напомним, что сейчас актриса, по неофициальной информации, готовится к свадьбе, поэтому вынуждена держать себя на строгой диете.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна звезда сериала «Папины дочки» — Мирослава Карпович — нашла утешение в объятиях более старшего по возрасту мужчины: она встречается с актером Павлом Прилучным («Мажоры»), который только развелся с Агатой Муценидзе.

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

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