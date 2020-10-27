Ефремов получил внезапный финансовый удар

В России налоговая арестовала счета актера Михаила Ефремова, который пообещал родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова выплатить значительные суммы компенсации, передает Telegram-канал Mash.

По данным ресурса, Ефремов платит налоги как индивидуальный предприниматель. За концерты и репетиции он получает оплату наличными, а потом из них отчисляет суммы в бюджет.

«Свои 100−200 тысяч за выход на сцену и 10 тысяч за репетицию он получает чистыми, а потом сам платит налоги. Только с „Современником“ у актера было 11 контрактов на 32 миллиона», — сообщает Mash.

В 2020 году Ефремов из-за коронавируса пострадал, как и другие ФОПы, его исключили из реестра малых и средних предпринимателей. Декларацию о доходах актер вовремя не подал и налоговики арестовали его активы.

Известно, что актер успел заплатить 3 миллиона пострадавшим, но он еще должен оплатить 111 тысяч на похоронные расходы.

Кроме того, находясь в СИЗО, Ефремов постоянно тратит заработанные деньги, в частности, заказывая еду из ресторана.

Напомним, 22 октября Мосгорсуд смягчил первый приговор Ефремову на 6 месяцев. Изначально Пресненский суд отправил обвиняемого за решетку на 8 лет. В настоящее время Михаил Ефремов находится в московском СИЗО «Водник» в прежней камере с теми же соседями. И будет там до рассмотрения кассационной жалобы.

Фото РБК

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