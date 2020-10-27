Кайли Дженнер поразила сходством со своей матерью, надев новый парик

23-летняя Кайли Дженнер, которую журнал Forbes лишил статуса самой молодой в мире миллиардерши, запустила новую коллекцию косметики своего бренда Kylie Cosmetics и лично приняла участие в рекламной кампании. На снимках, которые Кайли выложила в Instagram, она позирует в черном парике со стрижкой пикси. Как пишет издание Daily Mail, поклонники модели и бизнес-леди поразились сходству Кайли в этом образе с ее 64-летней матерью Крис Дженнер. «Вы выглядите, как близнецы», — писали пользователи сети.

Крис Дженнер особенно близка со своей младшей дочерью, помогая ей устраивать карьеру. Всего у предпринимательницы, телезвезды и продюсера Крис Дженнер шестеро детей. Четверо — от брака с первым мужем Робертом Кардашьяном — Кортни, Ким, Хлое и Роб. И две дочери от второго брака с Брюсом Дженнером (после развода с Крис известный спортсмен сменил пол и стал называться Кейтлин Дженнер) — Кендалл и Кайли.

Кайли и Крис

Ранее «ФАКТЫ» писали, что двухлетняя дочь Кайли Дженнер пошла в школу в бриллиантах и с рюкзаком за 12 тысяч долларов.

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