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Список самых богатых молодых знаменитостей Британии возглавили Эд Ширан и Эмма Уотсон

10:32 27 октября 2020
Эд Ширан

Издание Heat опубликовало ежегодный рейтинг самых богатых звезд Великобритании и Ирландии в возрасте не старше 30 лет. На этот раз его снова возглавил певец Эд Ширан, который недавно впервые стал отцом. Состояние Эда оценивается в 210 миллионов фунтов (около 325,5 миллиона долларов). 29-летний музыкант стал богаче за год на 40 миллионов фунтов (52 миллиона долларов). Титул самой богатой британской знаменитости перешел к Ширану в 2019 году — после того, как удерживавшая это звание певица Адель отпраздновала 31-летие.

Эд Ширан

Второе место досталось 26-летнему певцу Гарри Стайлзу — бывшему участнику популярной группы One Direction, который теперь успешно выступает сольно. Его капитал оценили в 74 миллиона фунтов (более 96 миллионов долларов).

Гарри Стайлз

Самой богатой женщиной в списке оказалась 30-летняя актриса Эмма Уотсон, занявшая третье место в общем рейтинге. Исполнительницы роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере принадлежит 58 миллионов фунтов (75,4 миллиона долларов).

Эмма Уотсон

А вот коллега Эммы, Дэниел Рэдклифф, который играл роль самого Гарри Поттера, выбыл из списка, поскольку в июле ему исполнился 31 год. В 2019 году он занимал в нем второе место.

В число самой богатой знаменитой молодежи попали также все бывшие коллеги Стайлза по One Direction Найл Хоран, Луи Томлинсон, Лиам Пейн и Зейн Малик, супермодель Кара Делевинь, певица Рита Ора, актеры из киносаги «Звездные войны» Дейзи Ридли и Джон Бойега, звезды сериала «Игра престолов» Софи Тернер и Мэйси Уильямс и другие.

В общемировом рейтинге лидирует 23-летняя американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер с состоянием в 602 миллионов долларов. За ней следуют поп-звезды Тейлор Свифт, Джастин Бибер, Майли Сайрус и Ариана Гранде.

Фото Instagram

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