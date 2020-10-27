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У Земфиры обнаружили коронавирус

10:35 27 октября 2020
Земфира

Российская певица Земфира стала новой жертвой коварного коронавируса. 44-летняя рок-звезда ощутила симптомы болезни и сразу же сделала тест. Результат, который получила 26 октября, оказался положительным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Земфира обратилась за помощью к врачам. Пока певица под наблюдением медиков лечится дома. Причин для беспокойства нет.

Сама певица пока не комментировала болезнь. Как ранее анонсировала близкая подруга певицы Рената Литвинова, она работает над новым альбомом.

Фото Instagram.com/zemfiralive

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