Жигунов едва не стал причиной трагедии в семье Заворотнюк

Бывшая супруга Сергея Жигунова Вера Новикова, рассказавшая, что ее муж уходил из семьи из-за того, что его «не так любили», призналась, что его роман с Анастасией Заворотнюк едва не стоил жизни избраннику звезды «Моей прекрасной няни».

Как передает «StarHit», предательство любимых сблизило Веру Новикову и мужа Заворотнюк Дмитрия Стрюкова, которому пришлось непросто.

«Он очень болезненно все это переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой», — рассказывает экс-супруга Жигунова, однако добавляет, что на такие откровения Дмитрий мог пойти из-за договоренности с журналистами: «В какой-то степени ему удалось вывести меня на определенные откровения, ведь когда человек в таком сознается, хочется его поддержать. Я в свою очередь тоже ему говорила, что мне не хочется просыпаться по утрам. Но нельзя же так…»

Вера Новикова говорит, что после откровенного разговора в СМИ появилась новость о ее желании свести счеты с жизнью: «В этой статье были мои фразы. Я поняла, что-либо у Стрюкова хорошая память, либо у него лежал диктофон в кармане».

Ранее Сергей Жигунов, дважды уходивший от Веры Новиковой, опубликовал в соцсетях свидетельство о разводе, прокомментировав это так: «Пусть полежит здесь».

Фото Сергея Жигунова из соцсетей.



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