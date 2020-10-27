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«Было ощущение, что сутками сплю»: Собчак переболела коронавирусом

12:05 27 октября 2020
Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, раскрывшая семейную драму Королевой и Тарзана в их откровенном интервью, переболела коронавирусом. Об этом она рассказала в программе «Док-Ток» 26 октября. Впервые Ксения вышла в эфир удаленно по видео связи. Она сообщила, что уже чувствует себя лучше, но еще ощущает некоторые симптомы и не может находится в студии, чтобы не подвергать опасности коллег.

«Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше. Я дома, практически выздоровела, но не могу еще находится в студии», — рассказала Собчак.

Она не понимает, где могла подхватить «корону» и почему именно сейчас. Ведь летом болел ее сын Платон, у него был позитивный тест.

«Мы были с ним все время вместе, в тесном контакте, он обнимал меня, целовал», — призналась Ксения и добавила, что сама она была уверена, что могла перенести болезнь бессимптомно или вирус ее просто «не берет».

По словам журналистки, сначала у нее поднялась температура до 37,8. Ощущения были, как при простуде, была слабость и хотелось спать. А потом температура начала расти, появился кашель, на четвертый день пропало обоняние.

«У меня было ощущение, что я сутками сплю, а позже пропали запахи», — рассказала Ксения.

Сейчас она находится дома на изоляции, мужа Константина Богомолова отселила на другую квартиру, а сына Платона отправила к отцу Максиму Виторгану.

Перед болезнью Собчак успела записать интервью с продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной, которая раскрыла правду о любовных отношениях с певицей.

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