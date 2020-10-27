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Шоу-бизнес

Петросян отреагировал на сообщения о госпитализации

14:52 27 октября 2020
Петросян

Артист Евгений Петросян, который якобы заразился коронавирусом, опроверг информацию о своей госпитализации, передает Telegram-канал 360tv.

По его словам, он просто приехал в больницу на консультацию, в том числе и чтобы сдать мазок на COVID-19.

Чувствует себя артист нормально, температуры у него нет.

По информации Telegram-канала Mash, популярный комик сдал анализ на COVID-19 в одной из московских больниц, а 26 октября получил положительный результат.

Адвокат Сергей Жорин также опроверг госпитализацию Петросяна. Он сообщил, что разговаривал с артистом.

«Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на ковид решил сам приехать в больницу», — рассказал Жорин.

Напомним, информацию о том, что Петросяна забрали в больницу в связи с заражением коронавирусом сообщил Telegram-канал Life Shot, ссылаясь на свой источник.

Фото «Известия»

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