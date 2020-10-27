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Шоу-бизнес

Не смог удержаться: известный телеведущий снова оголился

16:11 27 октября 2020
Эктор Хименес Браво

Ведущий шоу «МастерШеф» Эктор-Хименес Браво, которого раскритиковали в сети за голое фото в постели, снова взбудоражил сеть провокационными снимками. Звезда телевидения все еще не может забыть свой отдых в Египте. Несколько недель назад он вернулся в Киев и приступил к работе, но не смог удержаться, чтобы не опубликовать пикантные фото.

На своей странице в Instagram он похвастался оголенным торсом и в очередной раз признался в любви Египту.

«Я счастлив, что в моем телефоне осталась сотня снимков, которые могу пересматривать и вспоминать вновь и вновь. Конечно, я еще долго буду делиться этими воспоминаниями с вами», — написал Эктор.

В интервью «ФАКТАМ» Эктор Хименес-Браво рассказал о жизни и работе в условиях карантина.

Фото Instagram.com/hectorjimenezbravo

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