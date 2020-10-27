«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом в 53 года

Итальянский эксцентричный богач-плейбой и звезда соцсетей Джанлука Вакки, получивший прозвище «танцующий миллионер», в 53 года впервые стал отцом. Его подруга, 25-летняя модель Шэрон Фонсека, родила девочку. За несколько часов до этого события пара опубликовала видео из палаты роддома, где они оба танцуют в ожидании родов. Как пошутил Вакки, они пытались помочь дочке выйти наружу, но она, похоже, не хотела его видеть.

Джанлука, у которого было множество романов, начал встречаться с Шэрон три года назад.

Имеющий диплом экономиста Вакки является президентом производящей автотрейлеры компаниии SEA Societa Europea Autocaravan SpA, а также членом совета директоров семейной компании Fin Vacchi Finanziaria Vacchi, которая выпускает аппаратуру для упаковки фармацевтических препаратов, косметики и продуктов питания, которую создал в 1961 году его отец. Фактически же бизнесом управляет брат Джанлуки - Альберто Вакки. Сам Джанлука больше известен, как ловелас и любитель праздного роскошного образа жизни. В 2016 году он завел аккаунт в Instagram, где выкладывал танцы с красотками или соло на собственной яхте. И быстро набрал целую армию подписчиков. Сейчас их число составляет 18 миллионов. Состояние итальянца оценивается почти в 400 миллионов долларов.

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