Беременная Ратаковски снялась полностью обнаженной

Американская модель Эмили Ратаковски, которая ожидает ребенка, выложила в своем Instagram откровенные фото.

«Я слишком скромна, чтобы иметь ложные представления о контроле. Я полностью и неоспоримо беспомощна, когда дело доходит до моей беременности: как мое тело будет меняться, кто будет мой ребенок. Но меня это на удивление не беспокоит. Вместо страха я чувствую новое чувство покоя. Я уже учусь у этого человека внутри своего тела. Я полна удивления», — подписан пост цитатой из журнала Vogue, для которого 29-летняя модель снялась беременной.

Фотографии вызвали огромный интерес и подписчиков и быстро собрали сотни тысяч лайков.

В 2018 году Ратаковски вышла замуж за киноактера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Модель пока не хочет узнавать пол будущего ребенка.

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