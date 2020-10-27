Популярную российскую телеведущую высадили из такси в Москве за просьбу надеть маску

Известная российская телеведущая, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева поскандалила с водителем такси, который не надел маску. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Всю ночь не спала после скандала с водителем @yandex.go, который высадил меня из машины после требования надеть маску. Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?» — говорится в посте Водонаевой.

Она отмечает, что часто пользуется такси и каждый раз просит водителей надеть маску.

«Я понимаю, что сложно сидеть в маске целый день, особенно в холодное время, когда в автомобиле работает обогрев. Порой, с трудом удается выдержать часовую дорогу, будучи пассажиром. Но что поделаешь, если каждый день обновляются рекорды по смертности и приросту заболевших, а заверения первых лиц, что наша медицина теперь ко всему готова — меня не успокаивают» — написала ведущая.

Напоминаем, Водонаева жестко высказалась об артистах, выступающих в аннексированном Россией Крыму.

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