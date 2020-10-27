Популярную российскую телеведущую высадили из такси в Москве за просьбу надеть маску
Известная российская телеведущая, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева поскандалила с водителем такси, который не надел маску. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«Всю ночь не спала после скандала с водителем @yandex.go, который высадил меня из машины после требования надеть маску. Все пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест?» — говорится в посте Водонаевой.
Она отмечает, что часто пользуется такси и каждый раз просит водителей надеть маску.
«Я понимаю, что сложно сидеть в маске целый день, особенно в холодное время, когда в автомобиле работает обогрев. Порой, с трудом удается выдержать часовую дорогу, будучи пассажиром. Но что поделаешь, если каждый день обновляются рекорды по смертности и приросту заболевших, а заверения первых лиц, что наша медицина теперь ко всему готова — меня не успокаивают» — написала ведущая.
Всю ночь не спала после скандала с водителем @yandex.go, который высадил меня из машины после требования надеть маску. Всё пыталась понять, почему среди таксистов так развито ковид-диссидентство? Это месть пассажирам, которые в первую волну отказывались ездить в масках? Или еще какой-нибудь протест? В день я 4−6 раз пользуюсь услугами Яндекс такси и каждый раз мне приходится просить водителя надеть маску. Неделю назад департамент транспорта заявил, что 6 из 10 водителей такси не соблюдают требования безопасности: игнорируют СИЗ и не дезинфицируют автомобили. Винововатыми дептранс называет сервисы, которые не обеспечивают масками и санитайзерами водителей. После такого наезда на агрегаторы, в Яндекс. Такси решили сделать вид, что заботятся о здоровье пассажирах, и добавили позорную напоминалку при вызове машины «Не забудьте надеть маску!». Спасибо, @yandex.go, но не подскажите, куда бы разместить такое же напоминание, чтобы эта важная деталь не вылетала из памяти ваших водителей? Какое вы имеете моральное право размещать такие уведомления, когда большинство ваших водителей игнорируют это правило? Я понимаю, что сложно сидеть в маске целый день, особенно в холодное время, когда в автомобиле работает обогрев. Порой, с трудом удается выдержать часовую дорогу, будучи пассажиром. Но что поделаешь, если каждый день обновляются рекорды по смертности и приросту заболевших, а заверения первых лиц, что наша медицина теперь ко всему готова меня не успокаивают. Как бы эгоистично это не звучало, но для меня главное, чтобы я и мои близкие были здоровы. И со своей стороны я готова не только сама соблюдать необходимые условия безопасности, но и бороться за то, чтобы окружающие меня люди их тоже соблюдали, раз на это плевать их руководству и ДПС. Вчера, после моих сторис Яндекс тут же начал покупать рекламные посты в новостных пабликах, где сообщается о «безопасности» сервиса. Но народ не идиоты! И судя по комментариям все прекрасно понимают, что за предоставляемые услуги Яндекс не несёт никакой ответсвенности. Со вчерашнего дня я больше не клиент этой говнослужбы. И я призываю всех людей игнорировать компании с такой политикой и с таким отношением. #ЯндексТакси
Напоминаем, Водонаева жестко высказалась об артистах, выступающих в аннексированном Россией Крыму.102
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