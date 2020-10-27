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Шоу-бизнес

Заразившийся коронавирусом режиссер Роман Виктюк госпитализирован в реанимацию

20:01 27 октября 2020
виктюк

Знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк заразился коронавирусом. Сейчас режиссер лежит в больнице в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Учитывая возраст Виктюка (84 года), он рассматривается как входящий в группу риска по COVID-19. Как только состояние больного ухудшилось, пациента перевели из терапии в реанимацию.

Напомним, ранее COVID-19 заболела артистка московского театра Ермоловой Кристина Асмус.

Фото wikimedia.org

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