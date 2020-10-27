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Отец в розыске, удочерить некому: родные не знают, что делать с осиротевшей внучкой Конкина

22:07 27 октября 2020
алиса и софия конкины

Спустя месяц после смерти Софии Конкиной все еще нет ясности, кто удочерит осиротевшую 10-летнюю Алису. Актер Владимир Конкин оформить опеку над внучкой не может в силу возраста (Конкину-старшему 69 лет). Пока о девочке заботится семья ее дяди Святослава, но с удочерением возникли проблемы, связанные с гражданством. Об этом сообщает StarHit.

Рассматривается вариант, что девочка будет жить не у родственников. «У сыновей Владимира Алексеевича (Святослава и Ярослава Конкиных) европейские паспорта. Мы сейчас занимаемся вопросами опеки. Есть хорошая семья наших друзей в Санкт-Петербурге, они очень хотят взять Алису к себе», — призналась невестка Владимира Конкина.

Кроме того, на участие в жизни ребенка претендует отец девочки и бывший муж Софии Конкиной Руслан. Мужчина находится в розыске, но хочет оставить за собой часть родительских прав. «Руслана волнует судьба дочери. В будущем он хочет принимать участие в ее жизни. Как только он разберется со всеми своими проблемами, он появится в жизни Алисы», — заверил адвокат мужчины.

Напомним, бывший муж Софии Конкиной заочно признан виновным в мошенничестве и сейчас скрывается. Подозревают, что мужчина с матерью выехали из РФ.

Фото mimimishka3377/Instagram

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алиса и софия конкины

Отец в розыске, удочерить некому: родные не знают, что делать с осиротевшей внучкой Конкина

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