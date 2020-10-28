"У Заворотнюк было суррогатное материнство": стала известна главная тайна актрисы

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, которая в 47 лет якобы родила третьего ребенка благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и несколько месяцев скрывала это событие, на самом деле воспользовалась услугами суррогатной матери.

Об этом заявила в одном из ток-шоу актриса Анастасия Макеева, звезда фильма «Гардемарины IV», которая сама на протяжении долгих лет пытается забеременеть, пишет КП.

«Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет», — поведала она ведущему шоу.

Как известно, когда Мила появилась на свет, Заворотнюк было 48 лет лет. Никто и никогда актрису не видел беременной. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» объясняла это тем, что скрывала свое интересное положение. Мол, в последние месяцы перед родами не выходила в свет и прекратила съемки во всех проектах. «Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать», — рассказывал тогда коллега Анастасии, пожелавший остаться инкогнито.

Напомним, что в настоящее время Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Ей диагностировали глиобластому. 5 августа 2020 года стало известно, что актрису лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Это экспериментальное лекарство на основе иммунных клеток. Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вакцину изготовляют индивидуально для каждого больного. Курс лечения может растянуться на два года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, злокачественная опухоль стала развиваться сразу после того, как Анастасия Заворотнюк перенесла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Именно рождение третьего ребенка, по мнению известного российского нумеролога, стало причиной болезни: решившись на такой шаг, она якобы нарушила закон природы, так как ей было предначертано рожать только двоих детей.

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

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