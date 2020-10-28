Познакомила собачка: звезда "Криминального чтива" и "Убить Билла" Ума Турман встретила свою новую любовь

Ставшая одной из жертв одиозного кинопродюсера Харви Вайнштейна, 50-летняя голливудская кинозвезда Ума Турман встретила новую любовь.

Об этом пишет ресурс «Семь дней» со ссылкой на портал Page Six.

По информации издания, 50-летняя актриса встретила известного американского архитектора Питера Саббета на пляже в городке Хэмптон, куда перебралась весной, чтобы переждать пандемию.

Во время первой встречи мужчина не признал в незнакомке голливудскую актрису и попросил ее присмотреть за собакой, пока сам недолго поплавает. Турман согласилась, так как является заядлой «собачатницей».

Так завязалось их знакомство. Влюбленные неразлучны уже несколько месяцев и даже подыскивают новый дом, чтобы жить вместе.

Сначала окружению Турман и Саббета их отношения показались интрижкой, но после их чувства переросли в настоящий страстный роман.

«Они сильно влюблены», — уточняют инсайдеры.

Как известно, Ума Турман пережила два развода: с первым мужем Гэри Олдменом (брак длился два года) и со вторым — Итаном Хоуком, от которого родила дочь Майю и сына Левона. После второго брака у актрисы был продолжительный роман с миллионером Арпадом Бюссоном. У них растет 8-летняя дочь Розалинд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что актриса продолжает сниматься в кино, и летом текущего года вышел фильм с ее участием «Война с дедушкой».

Фото: Hello!

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