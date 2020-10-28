Совсем одна, но очень счастлива: Селена Гомес рассказала, какого парня мечтает встретить

Вошедшая в список ста самых влиятельных людей мира певица Селена Гомес ведет довольно скромный образ жизни: после бурного романа и череды расставаний с возлюбленным Джастином Бибером она старается не купаться в лучах славы, а наслаждается одиночеством.

Об этом 28-летняя девушка заявила в интервью New! Magazine, пишет издание Cosmo.

И даже несмотря на то, что некоторые фанаты уверены, что воссоединение бывших возлюбленных возможно (несмотря на свадьбу Джастина с моделью Хейли Бибер), сама девушка, похоже, закрыла для себя эту историю.

«Я одна и мне хорошо в этом статусе. В одиночестве есть много положительных моментов, и я учусь наслаждаться этим», — заявила певица.

По словам Селены, она не собирается становиться «монашкой»: несмотря на то, что ее сердце свободно, девушка ждет «правильного» мужчину.

При этом звезда даже озвучила требования, которым должен соответствовать ее будущий бойфренд.

«Он должен быть смешным и веселым. Мне нравятся уверенные в себе парни, но в то же время не высокомерные», — поделилась звезда.

И хотя звезда знает, чего хочет, она не собирается торопить события и регистрироваться в приложениях для знакомств.

«Уверена, что Raya [версия Tinder для голливудских знаменитостей, ищущих себе пару] помогает многим людей, но сомневаюсь, что это сработает в моем случае», — уверена строгая Селена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к началу сентября количество подписчиков знаменитости в Instagram достигло 190 миллионов человек.

Фото: popcornnews.ru

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