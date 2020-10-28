Певица Гвен Стефани объявила о помолвке

51-летняя американская певица и ее 44-летний бойфренд Блейк Шелтон объявили о своей помолвке в Instagram. Они опубликовали фотографию, на которой целуются в часовне, а Гвен при этом показывает в камеру подаренное женихом кольцо у нее на пальце.

Гвен и Блейк познакомились в 2014 году на съемках телешоу по поиску вокальных талантов «Голос», куда оба были приглашены в качестве судей. На тот момент и он и она состояли в браке. Романтические отношения пара начала в 2015 году, расставшись со своими супругами.

В 2017 году Блейк Шелтон был назван журналом People «самым сексуальным мужчиной из ныне живущих».

Для Стефани это будет второй брак. В период с 2002 по 2016 год она была замужем за британским музыкантом Гэвином Россдэйлом. В этом браке она родила троих сыновей. Ее первенцу Кингстону 14 лет, Зуме — 12, Аполло — шесть.

Блейк женится в третий раз. Первой его женой была Кейнетт Джерн. Они поженились в 2003 году и развелись три года спустя. В 2011 году Шелтон женился на певице Миранде Ламберт.



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