Александр Ревва высмеял российскую вакцину от коронавируса
Шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) пошутил над российской вакциной против коронавируса. Пока власти продолжают утверждать об отсутствии у вакцины побочных эффектов, Ревва разместил в Instagram свое фото в образе синекожей рогатой Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента» и соглашается, что побочек действительно не было.
Юморист предложил придумать смешную подпись к фото. Подписчики охотно согласились поучаствовать в веселом конкурсе.
Предлагаемые варианты в основном касались музыкальной темы.
Также предлагались аллюзии на популярные голливудские сюжеты.
Напомним, в России заявили, что еще в августе первыми в мире зарегистрировали вакцину против коронавируса, и якобы одна из дочерей Путина уже сделала прививку.
Фото wikimedia.org226
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter