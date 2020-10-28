Александр Ревва высмеял российскую вакцину от коронавируса

Шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) пошутил над российской вакциной против коронавируса. Пока власти продолжают утверждать об отсутствии у вакцины побочных эффектов, Ревва разместил в Instagram свое фото в образе синекожей рогатой Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента» и соглашается, что побочек действительно не было.

Юморист предложил придумать смешную подпись к фото. Подписчики охотно согласились поучаствовать в веселом конкурсе.

Предлагаемые варианты в основном касались музыкальной темы.

Также предлагались аллюзии на популярные голливудские сюжеты.

Напомним, в России заявили, что еще в августе первыми в мире зарегистрировали вакцину против коронавируса, и якобы одна из дочерей Путина уже сделала прививку.

Фото wikimedia.org

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