«Почему без маски, бл?» Витас распек популярный сервис такси

Певец Витас (Виталий Грачев) устроил антирекламу службе «Яндекс такси». Артист, как до него телеведущая Алена Водонаева, столкнулся с тем, что таксисты не надевают маски и игнорируют рекомендации врачей. О своих злоключениях Витас рассказал в Instagram.

«Не советую „Яндекс такси“. Я сам заказывал два раза машину премиум-класса в момент пандемии, и оба водителя были без масок и напрочь отказывались их надевать. Казалось бы, премиум-класс), но нет все равно без масок. Почему без маски бл? Ладно, буду пешком ходить», — пообещал Витас.

Напомним, в Киеве также были замечены таксисты, не верящие в защитные способности масок и отказывающиеся надевать средства защиты.

Фото vitas.com.ru



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