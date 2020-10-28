Фото Бориса Гребенщикова в Черкассах вызвало восторг в сети

В среду, 28 октября, культовый музыкант и исполнитель Борис Гребенщиков, ранее отказавшийся посещать оккупированный Крым, заканчивает свое турне по Украине концертом в Черкассах.

На своей страничке в соцсетях Гребенщиков, ранее побывавший в Херсоне и Кривом Роге, опубликовал фото, сделанное под черкасской гостиницей.

Под этим постом фанаты приветствовали БГ в Черкассах, а также делились своими впечатлениями от концертов. Отметился в комментариях и Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Ранее Борис Гребенщиков представил песню на злобу дня, посвятив ее коронавирусу — «Современная песня» или «Не выходи за дверь» входит в цикл «Подношений интересному времени».

Фото Бориса Гребенщикова из соцсетей.

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