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Шоу-бизнес

Жигунов отомстил авторам скандального шоу с его экс-женой

10:53 28 октября 2020
Сергей Жигунов

Известный российский актер и режиссер Сергей Жигунов отомстил авторам скандального шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, главной героиней которого стала бывшая жена Вера Новикова. В студии она поделилась откровениями о семейной жизни с Жигуновым, его романах с Настей Заворотнюк и новой пассией Викторией Ворожбит.

Сначала Сергей довольно сдержанно отреагировал на выход программы, огорчившись, прочитав прессу. Но потом высказал свое мнение в Instagram. Он не стал оправдываться или вдаваться в подробности личных перипетий, а напомнил авторам программы об опасности коронавируса. Он сообщил, что у лучшей подруги семьи, с которой контактировали гости в студии, подтвержденный COVID-19 с тяжелым поражением легких. Он предостерег, что все могли заразиться, в том числе и ведущий, который несколько месяцев назад переболел коронавирусом.

«Я понимаю, что гостям за участие в программе платят деньги, но бывшую тещу можно было бы и пожалеть. Боря, через полгода антитела исчезают, ты хочешь стать первым, повторно заразившимся ведущим? У лучшей подруги семьи 25% поражения легких и подтверждённый коронавирус. Вся съемочная группа в контакте. Берегите себя, носите маски и мойте, мойте руки!» — предостерег Жигунов.

Напомним, в программе Вера Новикова рассказала, что роман Жигунова с Заворотнюк сблизил ее с бывшим мужем актрисы Дмитрием. Из-за измены любимой он даже хотел наложить на себя руки.

Фото Instagram.com/zhigunov_sergey

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