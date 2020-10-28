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«Скорострел Алеша»: Jerry Heil замахнулась на новый хит после «Охрана, отмена»

11:14 28 октября 2020
джери хейл

Певица Jerry Heil, исполнительница хитов «Охрана, отмена» и «Свободная касса», поделилась с поклонниками в Instagram своим новым шедевром. Песня традиционно будет посвящена сложным романтическим отношениям, а главным героем станет «Скорострел Алеша» — «бог любви, но со скоростными стрелами».

На песню уже получены первые восторженные отзывы:

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Jerry Heil (Яна Шемаева) рассказывала, что песню «Охрана, отмена» сама исполнять не планировала, а надеялась продать какой-нибудь группе. Сочиненный текст показался Яне слишком странным.

Фото thejerryheil/Instagram

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