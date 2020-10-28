Оксана Марченко созналась в скверной черте характера

Телеведущая Оксана Марченко призналась, что в последнее время ей сложно избежать такой черты характера как ворчливость: слишком много людей болеют, а мир как будто проходит испытание на выживаемость. Своими ощущениями Марченко поделилась с подписчиками в Instagram.

«Друзья, я не принадлежу к людям, которые все драматизируют и ворчат. Я считаю, что намного полезнее все, что происходит в твоей жизни, принимать с благодарностью. Но это не значит, что я умею хорошо это делать, особенно видя, как везде болеют люди. Кажется, что время испытывает страны на выживание, людей — на терпение, отношения — на прочность», — говорит ведущая.

Фото oksana.marchenko.official/Instagram



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