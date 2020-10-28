Настя Каменских показала племянника – он как футболист потерпел неудачу в «Динамо»

Известная певица Настя Каменских поздравила в Instagram с днем рождения своего племянника — шведского футболиста Даниэля Богдюка.

Настя поздравила Даниэля с праздником и пожелала ему быть счастливым, а также добиться исполнения всех своих желаний и осуществить мечты.

Известно, что летом 2017 года и зимой 2018 года Даниэль Богдюк проходил просмотры в киевском «Динамо», но не подошел тренерскому штабу команды, после чего даже выкладывал на своей странице Instagram фото в форме донецкого «Шахтера».

Видео матча с участием Даниэля Богдюка, находящегося на просмотре в «Динамо» Киев:

Сейчас Даниэль Богдюк играет в Швеции за футбольную команду Gottne IF, которая выступает во втором дивизионе.

Фото: Instagram Насти Каменских

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