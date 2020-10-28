Расплакавшаяся из-за условий проживания участница шоу «Міняю жінку» разозлила зрителей

Героиня нового сезона проекта «Міняю жінку» Руслана из Киева удивила реакцией на бытовые условия в Харькове. По условиям программы семьи на неделю меняются мамами и делятся своим семейным опытом. 30-летняя Руслана, проживающая в просторной квартире с хорошим ремонтом в новострое, привыкла к идеальному порядку в доме, четкому графику и организации во всем. Ее все устраивает, но женщина считает, что их жизнь с мужем Дмитрием стала нудной. Чтобы разнообразить жизнь и привнести что-то новое, Руслана решилась на эксперимент.

Харьковская семья Маша и Дима не привыкли жить по распорядку. Они не зацикливаются на бытовых вещах, свободное время предпочитают тратить на развлечения и отдых. Проживание в скромной квартире в старой многоэтажке они считают вполне нормальным.

А вот киевскую гостью обычный подъезд, с выкрашенными в синий цвет стенами, без лифта почему-то шокировал. Поднявшись на нужный этаж, Руслана неожиданно расплакалась и даже боялась войти в квартиру.

«Я не хочу открывать эту дверь, уже знаю, что может быть за ней», — говорила женщина, утирая слезы.

Реакция Русланы, мягко говоря, удивила. Под видео они оставляют множество гневных комментариев. Они указывают, что в таких и даже в худших условиях живет много семей в Украине. Они предлагают киевлянке отправиться в село.

Судя по видео, квартира в Харькове оказалась далеко не идеальной, но самой обычной. Сразу бросалась в глаза, что убирать здесь не особо любят. Пока папа с ребенком был в больнице, Руслана с помощниками из клининговой компании навели порядок и выдраили жилье. Но это не порадовала хозяина, а вызвало сначала обиду.

В итоге, семьи за общим столом нашли общий язык и каждый сделал свои выводы.

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