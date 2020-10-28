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Шоу-бизнес

С ножом в голове: Потап и Настя Каменских попугали поклонников кровавым видео к Хэллоуину

18:26 28 октября 2020
Потап

Известные украинские артисты Настя Каменская и Потап записали эскцентричный ролик, посвященный Хеллоуину. Он размещен в Instagram Алексея Потапенко.

Супруги появляются на видео в нарядах для Хэллоуина: Настя — в красной шляпка с вуалью, ее Потам — в одежде «Дракулы». Затем он снимает цилиндр и говорит: «Настя, а ты можешь мне подать ножик? Я вырежу в тыковке рожицу».

- Лови" - отвечает ему Настя и бросает кухонный нож, который на следующем уже «торчит» из головы ее мужа.

- Получается?

- Ну, не скажешь, что всем не получается, но не совсем так, как я думал, — говорит Потап.

Halloween @kamenskux #nk

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Видео быстро собрало десятки тысяч просмотров, но в комментариях ему дают неоднозначные оценки, многие в восторге: «Класс», «Будет знать, как не той делать предложения».

Однако есть и критика: «Но для детей это плохой пример».

Ранее Настя Каменских поздравила своего племянника-футболиста, которого просматривало киевское «Динамо».

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